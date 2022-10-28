ВСУ на юге уничтожили ангар со скоплением вражеской техники
Вооруженные силы Украины продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины 27 октября уничтожили десятки единиц живой силы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Штурмовая и армейская авиация в течение боевого дня нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения захватчиков.
В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили около 130 огневых задач. Потери РФ составили:
- 44 солдата;
- танк;
- два миномета;
- 3 единицы автобронетехники.
"В Бериславском районе утилизировали 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага", - рассказали в ОК "Юг".
Кроме того, стало известно о подтверждении результативного предварительного попадания по понтонной переправе с военной техникой оккупантов.
Напомним, утром четверга, 27 октября, за 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет.
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