ВСУ на юге уничтожили ангар со скоплением вражеской техники

Вооруженные силы Украины продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины 27 октября уничтожили десятки единиц живой силы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Штурмовая и армейская авиация в течение боевого дня нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения захватчиков.

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили около 130 огневых задач. Потери РФ составили:

44 солдата;

танк;

два миномета;

3 единицы автобронетехники.

"В Бериславском районе утилизировали 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага", - рассказали в ОК "Юг".

Кроме того, стало известно о подтверждении результативного предварительного попадания по понтонной переправе с военной техникой оккупантов.