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ВСУ на юге уничтожили ангар со скоплением вражеской техники

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Пятница 28 октября 2022 01:52
ВСУ на юге уничтожили ангар со скоплением вражеской техники Фото: ВСУ на юге уничтожили ангар со скоплением вражеской техники (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Вооруженные силы Украины продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины 27 октября уничтожили десятки единиц живой силы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Штурмовая и армейская авиация в течение боевого дня нанесла 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения захватчиков.

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили около 130 огневых задач. Потери РФ составили:

  • 44 солдата;
  • танк;
  • два миномета;
  • 3 единицы автобронетехники.

"В Бериславском районе утилизировали 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага", - рассказали в ОК "Юг".

Кроме того, стало известно о подтверждении результативного предварительного попадания по понтонной переправе с военной техникой оккупантов.

Напомним, утром четверга, 27 октября, за 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет.

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