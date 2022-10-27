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ЗСУ на півдні знищили 2 бліндажі з особовим складом окупантів

Фото: ЗСУ на півдні знищили 2 бліндажі з особовим складом ворога (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ 26 жовтня знищили понад пів сотні окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Нашою штурмовою та армійською авіацією завдано 6 ударів по противнику, зокрема:

  • засобах ППО;
  • опорному пункту;
  • трьох районах скупчення живої сили, озброєння й техніки у Бериславському та Миколаївському районах.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було відпрацьовано 190 вогневих завдань.

"Підтверджені втрати ворога складають 53 окупанти, 2 міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація", 2 бронемашини та 2 бліндажі з особовим складом. Остаточні результати дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, 26 жовтня українські захисники знищили 19 російських дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України.

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