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ВСУ на юге отразили 3 попытки штурма и уничтожили почти полсотни единиц техники оккупантов

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Пятница 07 октября 2022 04:48
ВСУ на юге отразили 3 попытки штурма и уничтожили почти полсотни единиц техники оккупантов Фото: ВСУ на юге отразили 3 попытки штурма оккупантов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию на Южнобужском направлении. ВСУ 6 октября отразили 3 попытки наступления российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Попытки штурмовых действий по направлению Зеленый Гай-Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке минометов, танка и БМП были отбиты, враг с потерями отступил. Выход диверсионно-разведывательной группы и атака позиций еще одним мотострелковым взводом при поддержке танка и БМП также не увенчались успехом. Противник был вынужден ретироваться, понеся существенные потери", - рассказали наши военные.

В то же время в ОК "Юг" проинформировали, что авиация ВСУ нанесла 7 ударов по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств россиян в Бериславском районе Херсонской области, а также по враждебным силам противовоздушной обороны в Каховском районе.

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 347 огневых задач. Следовательно, подтвержденные потери РФ составляют:

  • 105 солдат;
  • 8 танков;
  • 18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
  • самоходная пушка "Пион";
  • пушка-гаубица 152-го калибра;
  • 4 миномета;
  • 15 единиц автобронетехники;
  • 3 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.

Кроме того, еще 6 единиц техники оккупантов, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы были существенно повреждены.

Напомним, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что 6 октября ВСУ уничтожили базу россиян во временно оккупированном Херсоне.

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