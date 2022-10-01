UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ на півдні вдарили по логістичних центрах та знищили "Сонцепек" окупантів

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему "Сонцепьок" та РСЗВ "Град", а також вразили логістичні центри росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

За попередніми даними, ворожих сил поменшало на 10 осіб, важку вогнеметну систему "Сонцепьок", реактивну систему залпового вогню "Град", 2 самохідні великокаліберні гаубиці "Мста-С", 3 танки та 2 бойові машини піхоти.

Також знищено два безпілотники "Орлан-10" у небі Херсонщини та ввечері над морем Одеської області.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань. Вразили польові склади боєприпасів, скупчення ворожих сил та засобів, вогневі позиції противника.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання з 16 кораблів маневрує в штормових умовах уздовж кримського узбережжя, якомога далі від наших засобів ураження, ближче до пунктів базування. Загрозою залишаються 3 надводні ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами" і 3 великі десантні кораблі.

Нагадаємо, увечері сили протиповітряної оборони збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 - "Алігатор".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України