ВСУ на юге ударили по логистическим центрам и уничтожили "Солнцепек" оккупантов

По предварительным данным, вражеских сил стало меньше на 10 человек, тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", реактивную систему залпового огня "Град", 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 3 танка и 2 боевые машины пехоты.

Также уничтожены два беспилотника "Орлан-10" в небе Херсонщины и вечером над морем Одесской области.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач. Поразили полевые склады боеприпасов, скопления вражеских сил и средств, огневые позиции противника.

В Черном море вражеская корабельная группировка из 16 кораблей маневрирует в штормовых условиях вдоль крымского побережья, подальше от наших средств поражения, ближе к пунктам базирования. Угрозой остаются 3 надводных ракетоносителя, снаряженных 24 "Калибрами" и 3 больших десантных корабля.

Напомним, вечером силы противовоздушной обороны сбили над Херсонской областью российский вертолет Ка-52 - "Аллигатор".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.