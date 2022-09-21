ВСУ на юге поразили вражескую колонну техники, которую готовили к переправке через Днепр: уничтожено более 200 россиян
Украинская авиация и артиллерия продолжает наносить мощные удары по российским оккупантам на юге. В течение 20 сентября ВСУ уничтожили более 200 солдат и десятки единиц военной техники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .
"Наши авиаторы отработали 7 ударов по врагу. В небе над Волшебным уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки - сбито 2 "Орлана-10", - отметили украинские воины.
В то же время ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по:
- пункту управления российским войском в Бериславском районе;
- ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки;
- Дарьевскому мосту;
- понтонной переправе у Новой Каховки.
Также в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена готовившаяся к переправке через Днепр колонна военной техники .
В ОК "Юг" указали, что в результате действий ВСУ армия РФ потеряла:
- 213 солдат;
- 7 танков;
- 24 единицы автобронетехники;
- 4 гаубицы, в том числе самоходных "Мста-С" и обычных "Мста-Б";
- 2 самоходные гаубицы "Акация";
- 4 самоходных артустановки.
Кроме того, подтверждено поражение состава с боеприпасами в Благодатном и пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива - за Украиной.
Он подчеркнул, что наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование.
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