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ВСУ на юге поразили вражескую колонну техники, которую готовили к переправке через Днепр: уничтожено более 200 россиян

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Среда 21 сентября 2022 03:35
ВСУ на юге поразили вражескую колонну техники, которую готовили к переправке через Днепр: уничтожено более 200 россиян Фото: ВСУ на юге уничтожили вражескую колонну техники (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинская авиация и артиллерия продолжает наносить мощные удары по российским оккупантам на юге. В течение 20 сентября ВСУ уничтожили более 200 солдат и десятки единиц военной техники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Наши авиаторы отработали 7 ударов по врагу. В небе над Волшебным уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки - сбито 2 "Орлана-10", - отметили украинские воины.

В то же время ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по:

  • пункту управления российским войском в Бериславском районе;
  • ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки;
  • Дарьевскому мосту;
  • понтонной переправе у Новой Каховки.

Также в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена готовившаяся к переправке через Днепр колонна военной техники .

В ОК "Юг" указали, что в результате действий ВСУ армия РФ потеряла:

  • 213 солдат;
  • 7 танков;
  • 24 единицы автобронетехники;
  • 4 гаубицы, в том числе самоходных "Мста-С" и обычных "Мста-Б";
  • 2 самоходные гаубицы "Акация";
  • 4 самоходных артустановки.

Кроме того, подтверждено поражение состава с боеприпасами в Благодатном и пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива - за Украиной.

Он подчеркнул, что наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование.

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