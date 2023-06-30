У ЗСУ підтвердили знищення штабу та складу росіян у Бердянську

"У результат успішного удару Сил оборони зранку 30.06.2023 уражено штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська", - сказано у повідомленні.

Вибухи у Бердянську

Сьогодні у тимчасово окупованому місті в Запорізькій області пролунала серія вибухів.

У Бердянській МВА зазначили, що у місті пролунало 11 вибухів. Горіло та детонувало в районі аеропорту.

Зазначимо, що росіяни окупували Бердянськ ще у перші тижні масштабного вторгнення. Проте у місті добре розвинений партизанський рух. Там часто трапляється "бавовна" та йде "полювання" на колаборантів. У Бердянську уражають місця скупчення загарбників та їхньої техніки, а також склади боєприпасів.

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