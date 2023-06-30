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В Бердянську "гучно". Місцеві нарахували понад 10 вибухів

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Бердянськ, П'ятниця 30 червня 2023 08:44
В Бердянську "гучно". Місцеві нарахували понад 10 вибухів Фото: у Бердянську Запорізької області 30 червня сталися понад 10 вибухів (t.me/brdVP)
Автор: Наталія Гурковська

Серія вибухів сталася у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вранці у п'ятницю, 30 червня. Місцеві жителі повідомляють про більше, ніж 10 "бавовн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

"Понад 10 звуків вибухів! Дуже гучно у місті! Бердянці чули, як ракети, так і роботу ППО", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, за словами місцевих, над містом здіймається дим.

Як пишуть в соцмережах, окупанти підтвердили вибухи у Бердянську. Звісно заявили, що нібито спрацювала рашистська ППО.

Бердянці повідомляють, що вибухи були на межі міста. Також є повідомлення, що в бік, звідки йде дим попрямували "швидкі".

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Бердянськ вибухи Запорожская область
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