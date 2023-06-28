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ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі (відео)

Фото: ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові відкинули окупантів під Бахмутом у Донецькій області. ЗСУ підняли прапор України на Курдюмівській дамбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram.

Українські захисники просунулися у районі населеного пункту Курдюмівка, яка занходиться південніше Бахмута.

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Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу після успішних штурмових дій показали, які підіймають державний прапор на Курдюмівській дамбі.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Контрнаступ українських сил

Нагадаємо, українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. ЗСУ мають успіхи та закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними Генштабу, Сили оборони на Бахмутському напрямку атакують у районі населених пунктів Курдюмівка, Соледер та Кліщіївка.

Також варто зазначити, що під Красногорівкою Донецької області ЗСУ вдалося звільнити кілька позицій, які знаходилися під російською окупацією з 2014 року.

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Збройні сили УкраїниБахмутВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ