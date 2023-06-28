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ВСУ подняли украинский флаг на Курдюмовской дамбе (видео)

Фото: ВСУ подняли украинский флаг на Курдюмовской дамбе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные откинули оккупантов под Бахмутом в Донецкой области. ВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.

Украинские защитники продвинулись в районе населенного пункта Курдюмовка, которая находится южнее Бахмута.

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Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода после успешных штурмовых действий показали, как поднимают государственный флаг на Курдюмовской дамбе.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Контрнаступление украинских сил

Напомним, украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. ВСУ имеют успехи и закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба, Силы обороны на Бахмутском направлении атакуют в районе населенных пунктов Курдюмовка, Соледер и Клещеевка.

Также стоит отметить, что под Красногоровкой Донецкой области ВСУ удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.

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