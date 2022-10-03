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ЗСУ підняли прапор України у селі Михайлівка у Херсонській області (фото)

Фото: ЗСУ підняли прапор України у селі Михайлівка на Херсонщині (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська підняли прапор України в селі Михайлівка в Херсонській області. Однак офіційних повідомлень про звільнення населеного пункту наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

У разі якщо звільнення населеного пункту буде підтверджено на офіційному рівні, українські війська просунуться у бік Новоолександрівки.

Варто зазначити, що на карті Deepstatemap це село відзначено як "окуповане" росіянами.

Нагадаємо, вчора ввечері президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення населених пунктів Архангельське та Миролюбівка у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонська областьЗбройні сили України