ВСУ подняли флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области (фото)

Украинские войска подняои флаг Украины в селе Михайловка в Херсонской области. Однако официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.
В случае, если освобождение населенного пункта будет подтверждено на официальном уровне, украинские войска продвинутся в сторону Новоалександровки.
Стоит отметить, что на карте Deepstatemap, это село отмечено как "оккупированное" россиянами.
Напомним, вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение населенные пунктов Архангельское и Миролюбовка в Херсонской области.
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