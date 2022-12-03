UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео)

Фото: ЗСУ підняли прапор України на лівому березі Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook підрозділу "Карлсон".

"Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" - це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Судячи з опублікованого відео, прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки цьому його видно на сотні метрів навколо.

Раніше ми писали, що мешканцям окупованого лівого берега Херсонської області дозволили евакуюватись через річку Дніпро. Евакуація триватиме 3-5 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьЗбройні сили УкраїниВторгнення Росії до України