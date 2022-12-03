ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)

Украинские военные подняли первый государственный флаг на левобережной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook сецподразделения "Карлсон".
"Этот флаг подняли бойцы спецподразделения "Карлсон" - это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонской области. Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят. Все будет Украина!", - говорится в сообщении.
Судя по опубликованному видео, флаг установлен на стреле речного портового крана, и благодаря этому он виден на сотни метров вокруг.
Ранее мы писали, что жителям оккупированного левого берега Херсонской области разрешили эвакуироваться через реку Днепр. Эвакуация будет проходить 3-5 декабря.
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