UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ під Соледаром знищили російський штурмовик Су-25

Фото: Під Соледаром ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 січня, збройні сили України в боях під Соледаром знищили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗС України в Telegram.

В Повітряних силах заявили, що сьогодні близько 15:20 на східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено черговий російський штурмовик Су-25.

Нагадаємо, вчора Генштаб повідомив, що ЗСУ знищили ворожий пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

Також РБК-Україна повідомляли, що збройні сили України показали відео знищення найсучаснішого танку Росії Т-90 "Прорив" з допомогою ПТРК Javelin.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України