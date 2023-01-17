ЗСУ під Соледаром знищили російський штурмовик Су-25

Сьогодні, 17 січня, збройні сили України в боях під Соледаром знищили російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗС України в Telegram.
В Повітряних силах заявили, що сьогодні близько 15:20 на східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено черговий російський штурмовик Су-25.
Нагадаємо, вчора Генштаб повідомив, що ЗСУ знищили ворожий пункт управління та склад боєприпасів окупантів.
Також РБК-Україна повідомляли, що збройні сили України показали відео знищення найсучаснішого танку Росії Т-90 "Прорив" з допомогою ПТРК Javelin.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.