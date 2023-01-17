ВСУ под Соледаром уничтожили российский штурмовик Су-25

Сегодня, 17 января, вооруженные силы Украины в боях под Соледаром уничтожили российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВС Украины в Telegram.
В Воздушных силах заявили, что сегодня около 15:20 на восточном направлении в районе города Соледар подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины уничтожен очередной российский штурмовик Су-25.
Напомним, вчера Генштаб сообщил, что ВСУ уничтожили вражеский пункт управления и состав боеприпасов кафиров .
Также РБК-Украина сообщали, что вооруженные силы Украины показали видео уничтожение современного танка России Т-90 "Прорыв" с помощью ПТРК Javelin.
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