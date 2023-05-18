UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ під час штурму створили плацдарм для подальшого наступу під Бахмутом

Фото: ЗСУ під час штурму створили плацдарм для подальшого наступу під Бахмутом (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни провели наступальні дії на західних околицях Бахмуту. Створили плацдарм для подальшого контрнаступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ої окремої штурмової бригади.

Зазначається, що ширина смуги прориву склала 2 тисячі метрів, а її глибина - 700 метрів.

Згідно з попередніми даними, у ворога:

  • щонайменше 50 загиблих з особового складу;
  • до 100 поранених.

Також під час штурму було знищено резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька складів БК.

"Успішні штурмові дії виконано бійцями 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів. Стежте за новинами на каналі. Про деталі - скоро", - пише пресслужба.

Фото: ситуація довкола Бахмуту станом на 17.05 14:03 (deepstatemap.live)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, наші воїни продовжують атакувати російських окупантів на Бахмутському напрямку. ЗСУ вдалося просунутися на відстань до 1700 метрів на флангах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна в Україні