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ВСУ во время штурма создали плацдарм для дальнейшего наступления под Бахмутом

Фото: ВСУ во время штурма создали плацдарм для дальнейшего наступления под Бахмутом (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута. Создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

Отмечается, что ширина полосы прорыва составила 2 тысячи метров, а ее глубина - 700 метров.

Согласно предварительным данным, у врага:

  • не менее 50 погибших из личного состава;
  • до 100 раненых.

Также во время штурма были уничтожены резервы врага на данном направлении, в том числе несколько складов БК.

"Успешные штурмовые действия выполнены бойцами 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов. Следите за новостями на канале. О деталях - скоро", - пишет пресс-служба.

Фото: ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 17.05 14:03 (deepstatemap.live)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, наши воины продолжают атаковать российских оккупантов на Бахмутском направлении. ВСУ удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах.

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