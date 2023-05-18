ВСУ во время штурма создали плацдарм для дальнейшего наступления под Бахмутом

Отмечается, что ширина полосы прорыва составила 2 тысячи метров, а ее глубина - 700 метров.

Согласно предварительным данным, у врага:

не менее 50 погибших из личного состава;

до 100 раненых.

Также во время штурма были уничтожены резервы врага на данном направлении, в том числе несколько складов БК.

"Успешные штурмовые действия выполнены бойцами 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов. Следите за новостями на канале. О деталях - скоро", - пишет пресс-служба.

Фото: ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 17.05 14:03 (deepstatemap.live)