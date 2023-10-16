ЗСУ за добу знищили майже 500 росіян та 36 одиниць техніки на Таврійському напрямку

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили майже 500 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Воїни ОСУВ "Таврія" у Донецькій області за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 906 артобстрілів.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Там наші воїни відбили понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання.

Загальні втрати армії РФ склали 472 особи.

Також українські бійці знищили 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, літак Су-25, 13 БПЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки.

Окрім того, було знищено склад боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські бійці наступають на Мелітопольському напрямку і продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Також їм вдалося відбити понад 15 атак в районі Мар'їнки.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська ведуть наступальні операції на кількох напрямках. Так на Луганському напрямку ЗСУ відбили російські атаки поблизу Макіївки, Серебрянського лісу та Торського.

У Донецькій області українські війська контратакували під Авдіївкою і відбили чотири російські наступи на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.