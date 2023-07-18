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ЗСУ під Бахмутом знищили новітній російський танк Т-90 (відео)

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Донецька область, Вівторок 18 липня 2023 11:05
ЗСУ під Бахмутом знищили новітній російський танк Т-90 (відео) Фото: ЗСУ під Бахмутом знищили новітній російський танк Т-90 (скрін з відео)
Автор: Тетяна Степанова

Під час штурму в районі Бахмута бійці однієї з механізованих бригад 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили російський танк Т-90.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.

"За нашими даними ворожий екіпаж планував відтягнути бойову броньовану машину в тил вночі аби відновити її боєздатність. Але FPV-пілоти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24 ОМБр імені короля Данила двома точними влучаннями перетворили ворожий танк на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські військові продовжують контрнаступальні дії в Бахмуті та на Бахмутському напрямку. Російські війська стягують в цей район резерви, щоб завадити просуванню сил оборони.

За тиждень ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км на Бахмутському напрямку. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, там тривають наступальні дії.

"На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались. За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км", - розповіла вона.

Маляр зазначила, що загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км.

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