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ЗСУ під Бахмутом пробили оборону, яку окупанти готували місяцями: відео штурму

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Донецька область, Вівторок 27 червня 2023 15:50
ЗСУ під Бахмутом пробили оборону, яку окупанти готували місяцями: відео штурму Фото: ЗСУ під Бахмутом пробили оборону, яку окупанти готували місяцями (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Лицарів Зимового Походу під Бахмутом пробили лінію оборони, яку росіяни готували місяцями, та розгромили батальйон окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. На відео робота першої механізованої роти", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в результаті бою ворожий батальйон був розгромлений - близько 35 окупантів ліквідовано, 40 втекло, декілька здалися в полон.

"Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це - результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження.
Пам’ятайте, контрнаступ - це не кіно і не веселі відео у соцмережах. Якщо ви "втомилися від війни", то уявіть себе на місці хлопців у БМП, що летить на штурм", - додали в бригаді.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За даними спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, станом на 25 червня українські бійці на Бахмутському напрямку просунулися на 600-1000 метрів.

Вранці 26 червня міністерство оборони Великої Британії заявило, що ЗСУ активізували свої атаки в районі Бахмута Донецької області.

Детальніше про ситуацію біля Бахмута та на Бахмутському напрямку після початку контрнаступу, який триває вже три тижні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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