ua ru
Вт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ под Бахмутом пробили оборону, которую оккупанты готовили месяцами: видео штурма

Новина українською →
Донецкая область, Вторник 27 июня 2023 15:50
ВСУ под Бахмутом пробили оборону, которую оккупанты готовили месяцами: видео штурма Фото: ВСУ под Бахмутом пробили оборону, которую оккупанты готовили месяцами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода под Бахмутом пробили линию обороны, которую россияне готовили месяцами, и разгромили батальон оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"1-й механизированный батальон 28-й ОМБр провел успешный штурм позиций оккупантов в районе Курдюмовки. На видео работа первой механизированной роты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате боя вражеский батальон был разгромлен - около 35 оккупантов ликвидировано, 40 сбежали, несколько сдались в плен.

"Это важный успех, поскольку наши воины пробили оборону, которую враг готовил месяцами. И это результат долгого, титанического труда, тренировок и слаживания. Помните, контрнаступление - это не кино и не веселые видео в соцсетях. Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящего на штурм", - добавили в бригаде.

Ситуация на Бахмутском направлении

По данным спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, по состоянию на 25 июня украинские бойцы на Бахмутском направлении продвинулись на 600-1000 метров.

Утром 26 июня министерство обороны Великобритании заявило, что ВСУ активизировали свои атаки в районе Бахмута Донецкой области.

Детальнее о ситуации у Бахмута и на Бахмутском направлении после начала контрнаступления, которое длится уже три недели, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область Бахмут Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Не Чернобыль. Какие риски возможны при теракте на Запорожской АЭС и почему не стоит пить йод
Не Чернобыль. Какие риски возможны при теракте на Запорожской АЭС и почему не стоит пить йод
DAILY
Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта
Данила Крамаренко, Юлия Акимова Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта