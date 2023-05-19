ЗСУ перехопили тактичну перевагу під Бахмутом: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна 18 травня. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) та с. Невського (19 км на північний захід від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили атакували поблизу Масютівки та Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) і не змогли просунутися біля Новоселівського.

Заступник начальника управління планування застосування Головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович повідомив, що російські війська залучають додаткові кримінальні формування БАРС (Бойовий резерв російської армії) і "Шторм-З" для дій на Лиманському напрямку і що цей набір сигналізує що російські сили критично виснажені.

Міністерство оборони Росії заявило, що 27-а окрема мотострілецька бригада (1-а гвардійська танкова армія Західного військового округу) і 138-а окрема мотострілецька бригада (6-а загальновійськова армія Західного військового округу) відбили дві українські диверсійно-розвідувальні групи в на Куп'янському напрямку. У Міноборони РФ також заявили, що підрозділи 98-ї дивізії повітряно-десантних (ВДВ) відбили дві диверсійно-розвідувальні групи на південний захід від Кремінної в районі Діброви.

Бої на Донбасі

Українські війська перехопили тактичну ініціативу та досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута під час контратаки 18 травня. Ці операції є продовженням локалізованих контратак, які українські сили ведуть протягом кількох днів, і не відображають початку бойових дій великої нової операції.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що українські війська пройшли через російські оборонні лінії на південь і південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) з північного заходу. Вони також стверджують, що російські війська відступили з позицій на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції на південь від населеного пункту, але українські сили до цього населеного пункту ще не увійшли.

Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що російські війська поступилися 570 метрів території на північ від Бахмута, що узгоджується із заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські війська просунулися на 500 метрів на північ від Бахмута та на 1000 метрів на південь від Бахмута.

Речник ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що за минулу добу українські війська просунулися до 1700 метрів, а 3-я окрема десантно-штурмова бригада України заявила, що контратаки бригади розширили український виступ у районі Бахмута до 2000 метрів завширшки та 700 метрів у глибину.

18 травня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні операції в напрямку Сіверного (5 км на захід від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер поскаржився, що Мар’їнка є єдиною ділянкою фронту, куди просуваються російські війська, а інше джерело стверджує, що українські сили контролюють менше одного квадратного кілометра території в Мар’їнці. На кадрах, опублікованих 18 травня, нібито видно артилерійські підрозділи 114-ї бригади і 2-го піхотного батальйону 87-го полку (1-й корпус армії так званої "ДНР"), які діють поблизу Авдіївки, а також підрозділи 110-ї окремої мотострілецької бригади (1-й корпус армії так званої "ДНР"), що діють поблизу Невельського (15 км на південний захід від Авдіївки).

Російські війська 18 травня не здійснювали підтверджених або заявлених наземних обстрілів на заході Донецької області. На відеозаписі, опублікованому 17 травня, нібито видно артилерійські частини 40-ї окремої морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту, які діють поблизу Вугледара.

"Південна вісь"

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська здійснили невдалий рейд через річку Дніпро в Херсонській області 17 травня. Він стверджував, що російські збройні сили завадили українським силам висадитися, але українська активність поблизу островів у дельті річки Дніпро останнім часом зросла. Деякий час українські сили регулярно здійснювали рейди через річку Дніпро.

Український чиновник заявив, що російські війська штучно підняли рівень води в Каховському водосховищі, заважаючи російським оборонним операціям. Керівник Об’єднаного прес-центру українських південних сил Наталія Гуменюк заявила, що російські війська затопили власні позиції на берегах водосховища, зазнавши втрат і розпаливши скандал. Гуменюк також заявила, що російські сили покладаються на викрадені човни для матеріально-технічного забезпечення островів дельти Дніпра.

18 травня невідомі, ймовірно, українські партизани, напали на російську залізницю в Криму. Кримські окупаційні чиновники стверджували, що невідомі "неопізнані особи" підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВУ) уздовж залізниці на південно-західній околиці Сімферополя поблизу Чистенька, що спричинило схід з рейок восьми вагонів.