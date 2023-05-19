ВСУ перехватили тактическое преимущество под Бахмутом: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная 18 мая. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового) и с. Невского (19 км северо-западнее Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы атаковали вблизи Масютовки и Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового) и не смогли продвинуться возле Новоселовского.

Заместитель начальника управления планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что российские войска привлекают дополнительные уголовные формирования БАРС (Боевой резерв российской армии) и Шторм-З для действий на Лиманском направлении и что этот набор сигнализирует, что российские силы критически истощены.

Министерство обороны России заявило, что 27-я отдельная мотострелковая бригада (1-я гвардейская танковая армия Западного военного округа) и 138-я отдельная мотострелковая бригада (6-я общевойсковая армия Западного военного округа) отбили две украинские диверсионно-разведывательные группы ском направлении. В Минобороны РФ также заявили, что подразделения 98-й дивизии воздушно-десантных (ВДВ) отразили две диверсионно-разведывательные группы юго-западнее Кременной в районе Дибровы.

Бои на Донбассе

Украинские войска перехватили тактическую инициативу и добились тактически значительных успехов в районе Бахмута во время контратаки 18 мая. Эти операции являются продолжением локализованных контратак, которые ведут украинские силы в течение нескольких дней, и не отражают начала боевых действий большой новой операции.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что украинские войска прошли через российские оборонные линии к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к юго-западу от Клищиевки (6 км к юго-западу от Бахмута) с северо-запада. Они также утверждают, что российские войска отступили с позиций к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) на позиции к югу от населенного пункта, но украинские силы в этот населенный пункт еще не вошли.

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что российские войска уступили 570 метров территории севернее Бахмута, что согласовывается с заявлением заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска продвинулись на 500 метров севернее Бахмута и на 100 от Бахмута.

Представитель ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки украинские войска продвинулись до 1700 метров, а 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада Украины заявила, что контратаки бригады расширили украинское выступление в районе Бахмута до 2000 метров в ширину.

18 мая российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные операции в направлении Северного (5 км к западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).

Российский военный блоггер посетовал, что Марьинка является единственным участком фронта, куда продвигаются российские войска, а другой источник утверждает, что украинские силы контролируют менее одного квадратного километра территории в Марьинке. На кадрах, опубликованных 18 мая, якобы видны артиллерийские подразделения 114-й бригады и 2-го пехотного батальона 87-го полка (1-й корпус армии так называемой "ДНР"), действующие вблизи Авдеевки, а также подразделения 110-й отдельной мотострелковой бригады (1-й корпус армии так называемой "ДНР"), действующие вблизи Невельского (15 км юго-западнее Авдеевки).

Российские войска 18 мая не производили подтвержденных или заявленных наземных обстрелов на западе Донецкой области. На видеозаписи, опубликованной 17 мая, якобы видны артиллерийские части 40-й отдельной морской пехотной бригады Тихоокеанского флота, действующие вблизи Угледара.

"Южная ось"

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска совершили неудачный рейд через реку Днепр в Херсонской области 17 мая. Он утверждал, что российские вооруженные силы помешали украинским силам высадиться, но украинская активность у островов в дельте реки Днепр в последнее время возросла. Некоторое время украинские силы регулярно совершали рейды через реку Днепр.

Украинский чиновник заявил, что российские войска искусственно подняли уровень воды в Каховском водохранилище, мешая российским оборонным операциям. Руководитель Объединенного пресс-центра украинских южных сил Наталья Гуменюк заявила, что российские войска затопили собственные позиции на берегах водохранилища, понеся потери и разжег скандал. Гуменюк также заявила, что российские силы возлагаются на угнанные лодки для материально-технического обеспечения островов дельты Днепра.

18 мая неизвестные, вероятно, украинские партизаны напали на российскую железную дорогу в Крыму. Крымские оккупационные чиновники утверждали, что неизвестные "неопознанные лица" взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) вдоль железной дороги на юго-западной окраине Симферополя близ Чистеньки, что повлекло за собой восток с рельсов восьми вагонов.