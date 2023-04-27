UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ перебувають у хорошій позиції для контрнаступу, - генерал США

Фото: генерал Крістофер Каволі (GettyImagеs)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України перебувають у хорошій позиції для контрнаступу. США працювали з ними над планом операції.

Про це заявив головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели з ними, українці перебувають у хорошій позиції", - сказав він до Комітету збройних сил Палати представників Конгресу США.

Каволі також сказав, що сухопутні сили Росії сьогодні більші, "ніж вони були на початку конфлікту", незважаючи на численні втрати у війні проти України.

"Російські сухопутні сили деградували внаслідок цього конфлікту, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку конфлікту", - заявив Каволі.

Крім того, за його словами, крім сухопутних сил Росія має інші ресурси. ВПС "втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків", - сказав він, зазначивши, що росіяни мають "ще 1000 винищувачів і бомбардувальників".

Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Сполучені Штати вже передали Україні понад 98% обіцяних бойових машин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЗбройні сили України