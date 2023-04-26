Вже передали 98% бронетехніки. Україна отримає все необхідне для наступу, - генерал США

Сполучені Штати вже передали понад 98 відсотків обіцяних бойових машин в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі.

"Я дуже впевнений, що ми доставили необхідний їм матеріал, і ми продовжуватимемо тримати лінії постачання відкритими для підтримки їхніх операцій", - сказав Каволі.