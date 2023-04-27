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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ находятся в хорошей позиции для контрнаступления, - генерал США

Фото: генерал Кристофер Каволи (GettyImagеs)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины находятся в хорошей позиции для контрнаступления. США работали с ними над планом операции.

Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошей позиции", - сказал он в Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США.

Каволи также сказал, что сухопутные силы России сегодня больше, "чем они были в начале конфликта", несмотря на многочисленные потери в войне против Украины.

"Российские сухопутные силы несколько деградировали в результате этого конфликта, хотя сегодня они больше, чем в начале конфликта", - заявил Каволи.

Кроме того, по его словам, кроме сухопутных сил, у России есть другие ресурсы. ВВС "потеряли очень мало; они потеряли 80 самолетов", - сказал он, отметив, что у россиян есть "еще 1000 истребителей и бомбардировщиков".

Напомним, главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Соединенные Штаты уже передали Украине более 98% обещанных боевых машин.

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