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ЗСУ отримають від Литви дрони-камікадзе: посол назвав терміни

Фото: ЗСУ отримають від Литви дрони-камікадзе в жовтні-листопаді (warmate defence-ua com)
Автор: Марія Кучерявець

Литва передасть Україні дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії "Legion Of Boom". Вони надійдуть до ЗСУ вже в жовтні-листопаді цього року.

Про це аівідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Литовській Республіці Петра Бешту під час брифінгу.

"Ми всі пам’ятаємо у травні перший литовський марафон по збору коштів на "Байрактар". Також (журналіст - ред.) Андрюс Тапінас у серпні провів марафон для закупівлі для України дронів-камікадзе. Цей проєкт реалізовується. Ми очікуємо, що десь у жовтні-листопаді ці дрони-камікадзе будуть уже в українській армії", - розповів Бешта.

За словами посла, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на близько 120 млн євро.

Це становить близько 2% ВВП Литовської Республіки, крім того, до надання допомоги активно залучається і саме населення країни.

Бешта додав, що Вільнюс продовжує і буде продовжувати тренування для українських військових.

Нагадаємо, про те, що Литва надасть Україні дрони раніше оголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Йдеться про 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate. Для цього литовці зібрали понад 1 млн євро.

Що відомо про дрони-камікадзе Warmate

Бойові дрони Warmate легко транспортабельні, вони важать близько 5,7 кг і можуть літати на відстані до 30 км зі швидкістю 150 км/год.

Їх можна підготувати до виконання завдань менш ніж за 5 хвилин. При цьому безпілотники можуть нести вибухівку, знищувати танки чи навіть командні пункти.

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ЛитваВійськова допомога