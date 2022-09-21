ВСУ получат от Литвы дроны-камикадзе: посол назвал сроки

"Мы все помним в мае первый литовский марафон по сбору средств на "Байрактар". Также (журналист - ред.) Андрюс Тапинас в августе провел марафон для закупки для Украины дронов-камикадзе. Этот проект реализуется. Мы ожидаем, что где-то в октябре-ноябре эти дроны-камикадзе будут уже в украинской армии", - рассказал Бешта.

По словам посла, с начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную помощь около 120 млн евро.

Это составляет около 2% ВВП Литовской Республики, кроме того к оказанию помощи активно привлекается и само население страны.

Бешта добавил, что Вильнюс продолжает и будет продолжать тренировки для украинских военных.

Напомним, о том, что Литва предоставит Украине дроны, ранее объявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Речь идет о 37 польских беспилотниках-камикадзе Warmate. Для этого литовцы собрали более 1 млн евро.

Что известно о дронах-камикадзе Warmate

Боевые дроны Warmate легко транспортабельны, весят около 5,7 кг и могут летать на расстоянии до 30 км со скоростью 150 км/ч.

Их можно подготовить к выполнению задач менее чем за 5 минут. При этом беспилотники могут нести взрывчатку, уничтожать танки или командные пункты.

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