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ЗСУ отримають нову допомогу від Хорватії в рамках механізму SAFE, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Хорватія надасть українським захисникам нову допомогу. Це відбудеться в рамках механізму SAFE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами глави української держави, він провів розмову розмову з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Зеленський привітав хорватів із Днем перемоги та вдячності вітчизні.

Президент розповів, що поінформував главу хорватського уряду про ситуацію на фронті, збільшення російських ударів по цивільних, а також співпрацю з партнерами для посилення ЗСУ. Зокрема, сторони обговорили новий механізм, у рамках якого країни Європи купують американську зброю для українських воїнів.

"Також обговорили механізм SAFE і можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних можливостей і України. Хорватія виділить свою частину на підтримку наших воїнів. Дякую!" - додав Зеленський.

Механізм SAFE

Механізм SAFE (Security Action for Europe) - це нова фінансова ініціатива Європейського Союзу, ухвалена 27 травня 2025 року, спрямована на зміцнення оборонної промисловості та підвищення готовності ЄС до захисту своїх інтересів.

У рамках SAFE передбачено виділення до 150 мільярдів євро у вигляді довгострокових кредитів для країн-членів ЄС, України та інших партнерів, зацікавлених у спільних оборонних проєктах.

Також SAFE передбачає можливість замовлення зброї для країн ЄС на українських підприємствах.

До слова, станом на вересень минулого року Хорватія надала Україні допомогу на 200 млн євро.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниДопомога УкраїніХорватияВійськова допомога