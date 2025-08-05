ВСУ получат новую помощь от Хорватии в рамках механизма SAFE, - Зеленский

Хорватия предоставит украинским защитникам новую помощь. Это произойдет в рамках механизма SAFE.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, он провел разговор разговор с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Зеленский поздравил хорватов с Днем победы и благодарности отечеству. Президент рассказал, что проинформировал главу хорватского правительства о ситуации на фронте, увеличении российских ударов по гражданским, а также сотрудничестве с партнерами для усиления ВСУ. В частности, стороны обсудили новый механизм, в рамках которого страны Европы покупают американское оружие для украинских воинов. "Также обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных возможностей и Украины. Хорватия выделит свою часть на поддержку наших воинов. Спасибо!" - добавил Зеленский.