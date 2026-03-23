ЗСУ отримають "Джедая": новий дрон полюватиме на "Шахеди"

Міноборони допустило до використання новий український дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter, який здатен автоматично знаходити та знищувати ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Апарат отримує дані з радіолокаційних станцій у автоматичному режимі та самостійно наводиться на ціль.
Дрон здатен знищувати ударні безпілотники типу Shahed, "Герань" і "Гербера", а також перехоплювати розвідувальні апарати, зокрема Zala і Supercam.
Його швидкість перевищує 350 км/год, а висота польоту сягає до 6 км. Дрон несе бойову частину масою близько 500 грамів.
JEDI має вертикальний зліт, важить близько 4 кг і оснащений денною та тепловізійною камерами, що дозволяє працювати цілодобово.
Один апарат здатен прикривати ділянку неба радіусом до 40 км.
"Нагадаємо, захист неба є пріоритетом Плану війни України. Ціль - ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів", - наголосили в Міноборони.
Нагадаємо, у січні в Києві презентували інший дрон-перехоплювач - Octopus, розроблений у Збройних силах України.
Апарат оснащений системою керування на основі штучного інтелекту та призначений для протидії безпілотникам типу Shahed.
У Міноборони зазначали, що ефективність цього дрона вже підтверджена в бою.