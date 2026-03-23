ЗСУ отримають "Джедая": новий дрон полюватиме на "Шахеди"

Апарат отримує дані з радіолокаційних станцій у автоматичному режимі та самостійно наводиться на ціль.

Дрон здатен знищувати ударні безпілотники типу Shahed, "Герань" і "Гербера", а також перехоплювати розвідувальні апарати, зокрема Zala і Supercam.

Його швидкість перевищує 350 км/год, а висота польоту сягає до 6 км. Дрон несе бойову частину масою близько 500 грамів.

JEDI має вертикальний зліт, важить близько 4 кг і оснащений денною та тепловізійною камерами, що дозволяє працювати цілодобово.

Один апарат здатен прикривати ділянку неба радіусом до 40 км.

Фото: Міноборони допустило до використання JEDI Shahed Hunter (facebook.com/MinistryofDefence)

"Нагадаємо, захист неба є пріоритетом Плану війни України. Ціль - ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів", - наголосили в Міноборони.