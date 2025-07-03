ЗСУ отримають дрони для знищення ракет і не тільки: Україна підписала важливий меморандум

Як зазначили в ОП, меморандум підписали міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat Ерік Шмідт у присутності президента України Володимира Зеленського в Данії.

"Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю", - уточнили в Офісі президента.

Завдяки такій співпраці поставки в Україну безпілотників значно зростуть. Йдеться про сотні тисяч дронів цього року і подальше збільшення обсягів у 2026 році.

"Компанія вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей", - розповіли в ОП.

Також планується розробка інноваційних рішень. Йдеться про перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі та розвідувальні платформи.

Деталі від Умєрова

Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, меморандум зі Swift Beat передбачає:

довгострокове партнерство і пріоритетні поставки дронів для України;

масштабне виробництво дронів-перехоплювачів, квадрокоптерів і ударних систем;

розробку нових рішень для протидії крилатим і балістичним ракетам.

За його словами, Україна отримає велику кількість дронів-перехоплювачів "Шахедів", які вже показали свою ефективність.

"Масове застосування безпілотників стало однією з визначальних особливостей цієї війни. Щоб ефективно захищати наших людей, міста і критичну інфраструктуру, Україна нарощує власні арсенали дронів, залучаючи потенціал найсильніших світових виробників", - розповів міністр.

Він уточнив, що в Україні працюють над тим, щоб у кожного підрозділу були сучасні засоби розвідки, спостереження і ураження.

Swift Beat

Swift Beat - американська фірма, яка вже міцно закріпилася в Україні.

Компанія займається створенням автономних безпілотників з елементами штучного інтелекту і тісно взаємодіє з українськими військовими та інженерами. Випробування своїх розробок Swift Beat проводить безпосередньо на українській території.