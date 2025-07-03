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ВСУ получат дроны для уничтожения ракет и не только: Украина подписала важный меморандум

Фото: CEO компании Swift Beat Эрик Шмидт, президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента и министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Как отметили в ОП, меморандум подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat Эрик Шмидт в присутствии президента Украины Владимира Зеленского в Дании. 

"Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставлять Украину приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости", - уточнили в Офисе президента. 

Благодаря такому сотрудничеству поставки в Украину беспилотников значительно возрастут. Речь идет о сотнях тысяч дронов в этом году и дальнейшем увеличении объемов в 2026 году. 

"Компания будет производить для ВСУ дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников и ракет, квадрокоптеры для разведки, наблюдения, корректировки огня и логистики, а также ударные дроны среднего класса для поражения вражеских целей", - рассказали в ОП. 

Также планируется разработка инновационных решений. Речь о перехватчиках крылатых и баллистических ракет, автоматических турелях и разведывательных платформах. 

Детали от Умерова

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, меморандум с  Swift Beat предусматривает: 

  • долгосрочное партнерство и приоритетные поставки дронов для Украины;
  • масштабное производство дронов-перехватчиков, квадрокоптеров и ударных систем;
  • разработку новых решений для противодействия крылатым и баллистическим ракетам.

По его словам, Украина получит большое количество дронов-перехватчиков "Шахедов", которые уже показали свою эффективность. 

"Массовое применение беспилотников явилось одной из определяющих особенностей этой войны. Чтобы эффективно защищать наших людей, города и критическую инфраструктуру, Украина наращивает собственные арсеналы дронов, привлекая потенциал сильнейших мировых производителей", - рассказал министр. 

Он уточнил, что в Украине работают над тем, чтобы у каждого подразделения были современные средства разведки, наблюдения и поражения. 

Swift Beat

Swift Beat - американская фирма, уже прочно закрепившаяся в Украине.

Компания занимается созданием автономных беспилотников с элементами искусственного интеллекта и тесно взаимодействует с украинскими военными и инженерами. Испытания своих разработок Swift Beat проводит непосредственно на украинской территории.

К слову, ранее Умеров заявлял, что украинская оборонная промышленность может производить около 10 млн дронов каждый год. Но для этого нужно финансирование.

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