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ЗСУ отримають далекобійні дрони та ракети за рахунок заморожених активів РФ

Україна, Понеділок 11 листопада 2024 11:31
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ЗСУ отримають далекобійні дрони та ракети за рахунок заморожених активів РФ Фото: Дрони та ракети передадуть Україні за рахунок заморожених активів РФ (kongsberg.com)
Автор: Олександр Білоус

Сили оборони до кінця 2024 року отримають вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки. Це передбачено домовленостям з Данією про підтримку українського ОПК на 4,2 млрд данських крон (629 млн доларів)

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зокрема, 1,3 млрд данських крон - це гроші з держбюджету Дані, а 2,9 млрд - відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.

Низку відповідних імплементаційних угод Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерство оборони України уклали з Міністерством оборони Данії.

"Данія вже давно є одним з найбільших прихильників України, і ми будемо продовжувати це робити. Але якщо ми хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, дуже важливо, щоб ми підтримували українську оборонну промисловість безпосередньо", - сказав міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен.

Він заявив, що радий бачити, що "данська модель" зараз діє, "і що ми фінансуємо дуже затребуване обладнання у тісній співпраці з Україною, яке може бути поставлене протягом декількох місяців".

Як зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо у наших оборонних підприємств.

"За результатами угод українські виробники озброєння та техніки – як державні, так і приватні – до кінця 2024 року закуплять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння", - повідомив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Нагадаємо, ЄС вирішив передавати доходи від заморожених російських активів на допомогу України. Кошти будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни.

Влітку Euroclear здійснила перший платіж у розмірі 1,55 млрд євро до фонду допомоги Україні. Клірингова палата утримує 173 млрд євро, пов'язаних із санкціонованими російськими активами, включаючи заморожені активи її центрального банку.

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Данія Російська Федерація
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