ВСУ получат дальнобойные дроны и ракеты за счет замороженных активов РФ
Силы обороны до конца 2024 года получат произведенные в Украине дальнобойные дроны, системы ПТРК, ракеты и артиллерийские установки. Это предусмотрено договоренностями с Данией о поддержке украинского ОПК на 4,2 млрд датских крон (629 млн долларов)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины .
В частности, 1,3 млрд датских крон – это деньги из госбюджета Дани, а 2,9 млрд – проценты от замороженных российских активов, управление которыми осуществляет Дания от имени ЕС.
Ряд соответствующих имплементационных соглашений Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины и Министерство обороны Украины заключили с Министерством обороны Дании.
"Дания уже давно является одним из самых больших сторонников Украины, и мы будем продолжать это делать. Но если мы хотим поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, очень важно, чтобы мы поддерживали украинскую оборонную промышленность напрямую", – сказал министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен.
Он заявил, что рад видеть, что "датская модель" сейчас действует, "и что мы финансируем очень востребованное оборудование в тесном сотрудничестве с Украиной, которое может быть поставлено в течение нескольких месяцев".
Как отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, Дания первой приступила к закупке вооружения непосредственно у наших оборонных предприятий.
"По результатам соглашений украинские производители вооружения и техники – как государственные, так и частные – до конца 2024 года закупят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие, ракетное вооружение", – сообщил директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.
Напомним, ЕС решил передавать доходы от замороженных российских активов в помощь Украине. Денежные средства будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для укрепления военного потенциала Украины и содействия восстановлению страны.
Летом Euroclear осуществила первый платеж в размере 1,55 млрд евро в фонд помощи Украине. Клиринговая палата хранит 173 млрд евро, связанных с санкционированными российскими активами, включая замороженные активы ее центрального банка.