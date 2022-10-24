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ЗСУ отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE

Фото: ЗСУ отримають 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Збройним силам України закуплять 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE на гроші, які збирали завдяки ініціативі UNITED24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Зазначається, що безпілотники долають відстань до 60 км. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів.

"Купуємо для ЗСУ 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE. Їх вартість понад 540 млн гривень. Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди", - заявив Федоров.

PUMA-LE на озброєнні у 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо.

Нагадаємо, раніше РБК-України повідомляло про те, поставлена Україні німецька система протиповітряної оборони IRIS-T вже врятувала багато життів у Київській області.

Окрім того, у Повітряних силах сказали, що потрібно для збиття ворожих дронів вночі.

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дрониЗбройні сили УкраїниВідведення озброєння