ВСУ получат 11 комплексов беспилотников PUMA-LE

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вицепремьер-министра, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Отмечается, что беспилотники преодолевают расстояние до 60 км. Дроны находятся в полете около 6 часов и поднимаются на высоту до 3 километров. Это делает их незаметными для кафиров.

"Покупаем для ВСУ 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE. Их стоимость более 540 млн гривен. Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и в любую погоду", - заявил Федоров.

PUMA-LE на вооружении в 18 странах мира: США, Великобритания, Германия, Франция и другие.