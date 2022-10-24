ВСУ получат 11 комплексов беспилотников PUMA-LE

Вооруженным силам Украины закупят 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE на деньги, которые собирали благодаря инициативе UNITED24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вицепремьер-министра, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Отмечается, что беспилотники преодолевают расстояние до 60 км. Дроны находятся в полете около 6 часов и поднимаются на высоту до 3 километров. Это делает их незаметными для кафиров.
"Покупаем для ВСУ 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE. Их стоимость более 540 млн гривен. Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и в любую погоду", - заявил Федоров.
PUMA-LE на вооружении в 18 странах мира: США, Великобритания, Германия, Франция и другие.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что поставленная Украине немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже спасла много жизней в Киевской области.
Кроме того, в Воздушных силах сказали, что нужно для сбивания вражеских дронов ночью.