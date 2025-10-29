ua en ru
ЗСУ отримали сучасні катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії (фото)

Середа 29 жовтня 2025 11:39
UA EN RU
ЗСУ отримали сучасні катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії (фото) Фото: ЗСУ отримали сучасні катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії (t.me/ukrainian_navy)
Автор: Константин Широкун

Українські військові отримали сучасні катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії, вже сформовано дивізіон на базі цієї техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Нещодавно Військово-Морські Сили України отримали Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії. Такі катери вже перебувають на озброєнні нашого флоту, і тепер їх стало ще більше – сформовано повний дивізіон на базі цієї техніки", - зазначили у ВМС ЗСУ.

ЗСУ отримали сучасні катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії (фото)

Зазначається, що Combat Boat 90 входять до числа найкращих у світі та використовуються у багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО. Вони швидкісні, маневрові та надійні. Катери призначені для виконання різноманітних завдань: від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства.

Катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки.

ЗСУ отримали сучасні катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії (фото)

Що відомо про Combat Boat 90

Combat Boat 90 – це військовий швидкісний і маневрений броньований десантний катер, розроблений шведською компанією Dockstavarvet, що входить до складу Saab. Вартість одного катера становить 2,62 млн доларів.

Його мала вага, невелика осадка та два водомети дозволяють йому розвивати швидкість до 40 вузлів (74 км/год) на мілководних прибережних водах. Катер вміщує 21 повністю екіпірованого бійця та до 4,5 тонн вантажу.

Захищена від уламків рульова рубка має місця для двох операторів та додаткове відкидне поворотне сидіння між ними.

