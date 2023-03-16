ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ отримали ще два позашляховики для фронту від Favbet Foundation

Новость на русском →
Четвер 16 березня 2023 12:39
ЗСУ отримали ще два позашляховики для фронту від Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали ще два позашляховики для фронту від Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України ще два високопрохідні повнопривідні позашляховики Ford Ranger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Обидва автомобілі вже працюють в складі оперативних підрозділів Збройних сил у районі бойових дій Донецької області.

Загалом від початку великої війни за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 85 авто.

Переважно це позашляховики і мікроавтобуси.

ЗСУ отримали ще два позашляховики для фронту від Favbet Foundation

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Також за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України