ВСУ получили еще два внедорожника для фронта от Favbet Foundation
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины еще два высокопроходных полноприводных внедорожника Ford Ranger.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
Оба автомобиля уже работают в составе оперативных подразделений Вооруженных сил в районе боевых действий Донецкой области.
Всего с начала большой войны при содействии фонда ВСУ получили более 85 автомобилей.
В основном это внедорожники и микроавтобусы.
Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.
Также при содействии фонда ВСУ получили более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.
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