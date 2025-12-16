ЗСУ отримали підкріплення і успішно протистоять спробам РФ протиснути оборону

Українські захисники в зоні відповідальності УВ “Схід” стримують натиск противника і від початку доби відбили 46 штурмів. Важливе і підкріплення, яке Сили оборони отримали днями в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Як пише РБК-Україна, про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
За його словами, все ще тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. При цьому росіяни мають значні втрати і наразі вже залучили весь свій оперативний резерв - повітрянодесантну дивізію, в яку входять три полки.
"Цими силами росіяни намагаються протиснути нашу оборону, як по флангах, так і напряму. Проте Сили оборони України нещодавно також отримали підкріплення, тому успішно протистоять цим спробам" , - йдеться у повідомленні.
Відомо, що на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине й Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 19 атак, бої тривають.
"Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника", - додали у пресслужбі..
У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - додали в ОСУВ "Дніпро".
Як відомо, російські пропагандисти брешуть про повну окупацію Покровська Донецької області. Ворог не може протиснути оборону ЗСУ на півночі міста та застосовує термобаричну артилерію.
Нагадаємо, нещодавно росіяни розповсюджували фейк про окупацію Покровська. У місто дійсно вдалось просочитись диверсійним групам ворога, однак за наказом вищого військового командування у Покровськ направили багато різних підрозділів для захисту цієї стратегічно важливої території.