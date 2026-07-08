ЗСУ отримали новий бронеавтомобіль "Десна": фото та характеристики

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ новий багатоцільовий бронеавтомобіль UAT.DESNA, призначений для переміщення піхоти і вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що новий бронеавтомобіль виготовили на українському підприємстві, і він належить до середнього класу багатоцільових бронеавтомобілів, як і американський HMMWV.

Українські інженери орієнтувались на конструктивні рішення американського універсального авто, та реальний бойовий досвід українських військових.

Технічні характеристики "Десни"

Бронеавтомобіль "Десна" має власне шасі, спроектоване спеціально для виконання військових місій у складних умовах. Кузов має довжину 5,35 м, ширину 2,7 м і висоту всього 2 м.

Саме такі габарити є оптимальними для забезпечення високої прохідності, стійкості при різких маневрах і малопомітності у польових умовах.

UAT.DESNA долає брід глибиною до 70 см та розганяється до 110 км/год. Кабіна вміщує водія і чотирьох піхотинців. При повній масі у 8,3 тонни максимальна вага корисного навантаження сягає 1,5 тонни. Бронеавтомобіль UAT.DESNA створили, щоб заповнити нішу між легкими незахищеними пікапами і важкими повноцінними бронемашинами класу MRAP.

Бронеавтомобілі у ЗСУ

У Міноборони також додають, що у 2025 році ЗСУ отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів порівняно з 2024 роком. Більшість з цих машин виготовлені за конструкцією MRAP, тобто з посиленим захистом від мін і засідок.

Такі машини мають V-подібну форму дна для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла, складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна.