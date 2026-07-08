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ВСУ получили новый бронеавтомобиль "Десна": фото и характеристики

11:12 08.07.2026 Ср
2 мин
Какие функции будет выполнять "Десна" на фронте?
aimg Константин Широкун
ВСУ получили новый бронеавтомобиль "Десна": фото и характеристики Фото: ВСУ получили новый бронеавтомобиль "Десна" (mod.gov.ua)
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Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ новый многоцелевой бронеавтомобиль UAT.DESNA, предназначенный для перемещения пехоты и грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что новый бронеавтомобиль был изготовлен на украинском предприятии, и относится к среднему классу многоцелевых бронеавтомобилей, как и американский HMMWV.

Украинские инженеры ориентировались на конструктивные решения американского универсального авто и реальный боевой опыт украинских военных.

Технические характеристики "Десны"

Бронеавтомобиль "Десна" имеет собственное шасси, спроектированное специально для выполнения военных миссий в сложных условиях. Кузов имеет длину 5,35 м, ширину 2,7 м и высоту всего 2 м.

Именно такие габариты оптимальны для обеспечения высокой проходимости, устойчивости при резких маневрах и малозаметности в полевых условиях.

UAT.DESNA преодолевает брод глубиной до 70 см и разгоняется до 110 км/ч. Кабина вмещает водителя и четырех пехотинцев. При полной массе в 8,3 тонн максимальный вес полезной нагрузки достигает 1,5 тонн. Бронеавтомобиль UAT.DESNA был создан, чтобы заполнить нишу между легкими незащищенными пикапами и тяжелыми полноценными бронемашинами класса MRAP.

Инфографика о технических характеристиках UAT.DESNA

Бронеавтомобили в ВСУ

В Минобороны также добавляют, что в 2025 году ВСУ получили на 25% больше специальных бронированных автомобилей по сравнению с 2024 годом. Большинство из этих машин изготовлено по конструкции MRAP, то есть с усиленной защитой от мин и засад.

Такие машины имеют V-образную форму дна для рассеяния энергии взрыва, специальные амортизирующие кресла, состоящие из монолитной бронекапсулы и наружных взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя.

Ранее сообщалось, что канадский производитель бронетехники Roshel недавно передал украинским военным 1700 бронеавтомобилей Senator .

Основной защитой Senator является бронированный корпус, отвечающий стандартам STANAG 4569, обеспечивая устойчивость к шарам и взрывам. Машина оборудована современной системой связи и может быть комплектована дополнительными защитными элементами.

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