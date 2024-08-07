ЗСУ отримали майже 150 мобільних авто-багі від "Сталевого фронту" Ахметова

На передову відправилася чергова партія багі, виготовлених з металопродукції "Метінвест-СМЦ". Загалом у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова військовослужбовці безплатно отримали 149 мобільних авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Метінвесту ".

На запит Оперативного командування "Південь" "Метінвест-СМЦ" почав відвантажувати свою металопродукцію ще на початку 2023 року. Тоді для першої партії з десяти багі знадобилося 3,8 тон прокату. Останню партію – 24 одиниці техніки – доставили на лінію вогню влітку цього року.

З 2023 року на запит військових "Метінвест-СМЦ" передав 62 тони металу для виготовлення 149 багі та універсальних кріплень.

На передовій така мобільна техніка для малих бойових груп відіграє важливу роль під час виконання бойових завдань. Багі здатні швидко долати бездоріжжя та допомагають військовим вести розвідку й оперативно завдавати ударів ворогу.

"Перевага на фронті багато в чому залежить від наявності ефективної техніки, зокрема, швидких, маневрених, простих і надійних мініавто. Усвідомлюючи таку потребу українських воїнів, понад рік тому ми почали співпрацювати з Оперативним командуванням "Південь" й відвантажувати свій метал для виробництва багі. Ця робота триває і досі", - зазначив директор з операційної діяльності "Метінвест-СМЦ" Олександр Паламарчук.

За його словами, найкращою оцінкою ініціативи є відгуки воїнів, які вдячні за сталевих помічників, які чудово зарекомендували себе в бойових умовах

Від початку повномасштабної війни у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова було налагоджено виробництво цілої низки сталевих виробів для потреб воїнів. Зокрема, зі сталі "Метінвесту" для Сил оборони України виготовляють захисні екрани протидії FPV-дронам, які встановлюються на танки, бережуть техніку та життя оборонців.