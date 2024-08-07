ВСУ получили почти 150 мобильных авто-баги от "Стального фронта" Ахметова

На передовую отправилась очередная партия баги, изготовленная из металлопродукции "Метинвест-СМЦ". В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова военнослужащие бесплатно получили 149 мобильных авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Метінвест ".

По запросу Оперативного командования "Юг" "Метінвест-СМЦ" начал отгружать свою металлопродукцию еще в начале 2023 года. Тогда для первой партии из десяти баги понадобилось 3,8 тонны проката. Последнюю партию – 24 единицы техники – доставили на линию огня летом этого года.

С 2023 года по запросу военных "Метінвест-СМЦ" передал 62 тонны металла для изготовления 149 баг и универсальных креплений.

На передовой такая мобильная техника для малых боевых групп играет немаловажную роль при выполнении боевых задач. Баги способны быстро преодолевать бездорожье и помогают военным вести разведку и оперативно наносить удары врагу.

"Предпочтение на фронте во многом зависит от наличия эффективной техники, в частности, быстрых, маневренных, простых и надежных миниавто. Осознавая такую потребность украинских воинов, более года назад мы начали сотрудничать с Оперативным командованием "Юг" и отгружать свой металл для производства баги. Эта работа продолжается до сих пор", - отметил директор по операционной деятельности "Метінвест-СМЦ" Александр Паламарчук.

По его словам, лучшей оценкой инициативы являются отзывы воинов, которые благодарны за стальных помощников, отлично зарекомендовавших себя в боевых условиях.

С начала полномасштабной войны в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова было налажено производство целого ряда стальных изделий для нужд воинов. В частности, из стали "Метінвест" для Сил обороны Украины изготавливают защитные экраны противодействия FPV-дронам, которые устанавливаются на танки, хранят технику и жизнь защитников.