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ЗСУ отримали дрони, рації й інше високотехнологічне обладнання за сприяння Favbet Foundation

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Четвер 04 травня 2023 12:49
ЗСУ отримали дрони, рації й інше високотехнологічне обладнання за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали дрони, рації й інше високотехнологічне обладнання за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation один із підрозділів ЗСУ отримав дрони, рації й інше високотехнологічне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Допомогу надано розвідувальній роті, яка виконує завдання на передовій у Донецькій області.

Мова йде про 2 дрони DJI Mavic і один дрон DJI Matrice 30T, 6 рацій Motorola, 2 бінокуляри нічного бачення з кріпленнями.

Крім того, ЗСУ отримали дві системи супутникового зв’язку Starlink, дві зарядні станції Ecoflow, а також декілька ноутбуків, моніторів та інше обладнання.

ЗСУ отримали дрони, рації й інше високотехнологічне обладнання за сприяння Favbet Foundation

За участі Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом ЗСУ отримали понад 105 авто, більш ніж 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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