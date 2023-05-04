ВСУ получили дроны, рации и другое высокотехнологическое оборудование при содействии Favbet Foundation

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation одно из подразделений ВСУ получило дроны, рации и другое высокотехнологическое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Помощь предоставлена разведывательной роте, выполняющей задачи на передовой в Донецкой области.

Речь идет о 2 дронах DJI Mavic и одном дроне DJI Matrice 30T, 6 рациях Motorola, 2 бинокулярах ночного видения с креплениями.

Кроме того, ВСУ получили две системы спутниковой связи Starlink, две зарядные станции Ecoflow, а также несколько ноутбуков, мониторов и другое оборудование.

При участии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом ВСУ получили более 105 автомобилей, более 65 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.