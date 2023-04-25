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ЗСУ отримали черговий позашляховик Nissan від Favbet Foundation

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Вівторок 25 квітня 2023 11:38
ЗСУ отримали черговий позашляховик Nissan від Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали черговий позашляховик Nissan від Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділу Збройних сил України високопрохідний позашляховик Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль надійшов у розпорядження підрозділу, який виконує бойові завдання в Донецькій області.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 105 авто, більш ніж 60 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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