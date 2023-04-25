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ВСУ получили очередной внедорожник Nissan от Favbet Foundation

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Вторник 25 апреля 2023 11:38
ВСУ получили очередной внедорожник Nissan от Favbet Foundation Фото: ВСУ получили очередной внедорожник Nissan от Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины высокопроходимый внедорожник Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение подразделения, выполняющего боевые задачи в Донецкой области.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 105 автомобилей, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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