ВСУ получили очередной внедорожник Nissan от Favbet Foundation
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины высокопроходимый внедорожник Nissan Navara.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Автомобиль поступил в распоряжение подразделения, выполняющего боевые задачи в Донецкой области.
При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.
В целом при содействии фонда ВСУ получили более 105 автомобилей, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.